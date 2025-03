Riesentorlauf in Sun Valley: ÖSV-Ass Brennsteiner zur Halbzeit Fünfter

Je länger diese Saison dauert, umso beeindruckender ist die Form von Loic Meillard. Seit seinen beiden Goldmedaillen bei der WM in Saalbach-Hinterglemm (Slalom, Team-Kombi) ist der Schweizer der dominante Läufer.

Auch beim letzten Riesentorlauf in Sun Valley (USA) gab Meillard wieder den Ton an. Nach dem ersten Durchgang liegt der 28-Jährige in Führung.