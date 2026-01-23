Ski-Star Ledecka gewinnt bei Rückkehr in den Snowboard-Weltcup

Eine gute Woche für Ester Ledecka. Am 18. Jänner stand sie in Tarvis im Ski-Weltcup im Super-G auf dem Podest mit Emma Aicher und Lindsey Vonn, fünf Tage später gewann die Tschechin auf der Simonhöhe in Kärnten nun zum 26. Mal ein Weltcuprennen im Parallel-Snowboard.

Es war ihr erstes Rennen auf einem Brett in dieser Weltcupsaison. Das letzte Mal fuhr sie im Snowboard-Weltcup im Dezember 2024. Dennoch ließ Ester Ledecka der Konkurrenz keine Chance. "Ich muss sagen, zwei Podiums in zwei verschiedenen Sportarten, das ist schon ein gutes Gefühl", sagte sie gegenüber dem ORF.

Auch bei den Olympischen Spielen wird Ledecka auf Ski (Super-G) und Snowboard (Parallel-Riesentorlauf) antreten. Die Abfahrt muss sie aus Termingründen auslassen. Ob sie mehr trainiere als andere? "Ich kann nicht doppelt so viel trainieren wie alle andern. Aber ich tue, was ich kann. Ich habe ein tolles Team, das mir hilft, das umzusetzen."

Sabine Payer schaffte es als beste Österreicherin ins Viertelfinale. Dort war für die zweifache Saisongewinnerin gegen Michelle Dekker aus den Niederlanden Endstation, sie wurde Siebente. Ihre Landsfrau Martina Ankele stellte als 13. ihr zweitbestes Karriereresultat ein.