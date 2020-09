Ski-Star Anna Veith: "Von da an wurde alles leichter"

Haben Ihnen das Vertrauen in Ihre persönlichen Entscheidungen und der Umstand, auch einmal „nein“ sagen zu können rückblickend den Weg geebnet?

Auf jeden Fall. Ich habe verstanden, dass nur ich selber wissen kann, was das Beste für mich ist. Durch das Setzen von Prioritäten habe ich gelernt, dass meine eigenen Entscheidungen, die besten für mich sind. Ich habe mich von den Erwartungen befreit, das Vertrauen in mich selber gestärkt und gespürt, dass es mir gut dabei geht. Meine sportliche Leistung und die Resultate sind besser geworden, da wusste ich, dass der Weg zu meinem großen Ziel nur der sein kann, mir selber zu vertrauen. Ich habe mich in dieser Phase besser kennengelernt und mich sportlich wie menschlich nachhaltig weiterentwickelt. Von da an wurde alles leichter.