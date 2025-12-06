Flaute der Überflieger: Wieder kein Podestplatz für die ÖSV-Skispringer

Es will in diesem Weltcup-Winter noch nicht so richtig laufen für die Überflieger aus Österreich.

Nach der Enttäuschung beim letzten Weltcupbewerb in Ruka - kein ÖSV-Adler in den Top Ten - wurde es für die erfolgsverwöhnten Österreicher auch am Samstag in Wisla nichts mit einer absoluten Top-Platzierung.