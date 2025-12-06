Wintersport

Flaute der Überflieger: Wieder kein Podestplatz für die ÖSV-Skispringer

Daniel Tschofenig war in Wisla der beste Österreicher
Daniel Tschofenig landete in Wisla als bester Österreicher auf dem sechsten Platz. Der Sieg ging an den Slowenen Domen Prevc.
Von Christoph Geiler
06.12.25, 16:25
Es will in diesem Weltcup-Winter noch nicht so richtig laufen für die Überflieger aus Österreich. 

Nach der Enttäuschung beim letzten Weltcupbewerb in Ruka - kein ÖSV-Adler in den Top Ten - wurde es für die erfolgsverwöhnten Österreicher auch am Samstag in Wisla nichts mit einer absoluten Top-Platzierung.

Schlechte Bedingungen, schlecht benotet

Der Beste war noch Daniel Tschofenig auf Rang 6. Der Gesamtweltcupsieger fiel im zweiten Durchgang noch vom dritten Platz zurück und durfte zurecht mit den schlechten Bedingungen und schwachen Haltungsnoten hadern.

Stephan Embacher landete erneut in den Top Ten

Beim Sieg des Skiflug-Weltrekordhalters Domen Prevc (SLO) landete mit Stephan Embacher (8.) noch ein zweiter Österreicher in den Top Ten. Jan Hörl kam über Rang 16 nicht hinaus.

