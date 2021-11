Ski-Freestyle-Weltmeisterin Romanowskaja in Belarus festgenommen

Die belarussische Freestyle-Skiweltmeisterin Alexandra Romanowskaja ist nach Angaben der Opposition in ihrer Heimat festgenommen worden. Die 25-Jährige sei Mittwochnachmittag nach dem Training in Minsk festgesetzt worden, teilte die oppositionelle belarussische Athletenvertretung Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF) am Donnerstag mit. Die Hintergründe waren vorerst unklar. Romanowskaja hatte sich der Kritik an Machthaber Alexander Lukaschenko angeschlossen.