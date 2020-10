Wie Österreichs Ski-Damen zu alter Stärke kommen wollen

Christian Mitters erste Saison als Rennsportleiter der ÖSV-Damen war durchwachsen. Zwei magere Saisonsiege, viele Verletzte und Erkrankte, keine Weltcup-Kugel und am Ende auch noch Vorhaltungen von ÖSV-Chef Peter Schröcksnadel nach verlorenem Nationencup ergaben eine zwiespältige Saison, die noch dazu wegen Corona schon Ende Februar nach nur 30 statt 41 Rennen abgebrochen wurde. Doch Mitter ist zuversichtlich und möchte mit den Damen den nächsten Schritt machen.

Dafür hat der ehemalige Erfolgscoach der norwegischen Herren an einigen Schrauben gedreht. Nicht geändert hat er seine Meinung über die Zielstrebigkeit der ÖSV-Damen. "Die Professionalität, der Ehrgeiz und die Bestimmtheit der Mädchen sind herausragend", lobte der Steirer.

Das alte Erfolgsmodell

Nachgebessert hat Mitter vor allem bei internen Abläufen. Hatte die Ablöse von Abfahrtschef Roland Assinger durch Florian Scheiber andere Gründe, legte Mitter noch mehr Augenmerk auf passende Gruppengrößen und Ablaufstrukturen. So wurde eine WC3-Gruppe gegründet, die nicht zufällig an das ehemalige Drei-Disziplinen-Erfolgsmodell bei den ÖSV-Herren erinnert, aus der Assen wie Hermann Maier, Stephan Eberharter oder Hans Knauss riesige Erfolge gelangen.

"Über den Riesentorlauf zum Speed", heißt nun auch wieder bei den ÖSV-Damen das Motto in dieser Trainingsgruppe. Dieser gehören neben Europacup-Gesamtsiegerin Nadine Fest noch Ricarda Haaser, Rosina Schneeberger und die routinierte Ramona Siebenhofer an. Chef ist Wolfgang Grabner. "Es war mir eine Herzensangelegenheit sowas zu machen und dass die Gruppe auch aufgefüllt wird", so Mitter. Aufhören soll damit auch die "Zwischen-den-Stühlen-Situation" etwa für Haaser. "Jetzt", so Mitter, "reist man als Gruppe."

Auch bei den ÖSV-Damen war und ist Corona allgegenwärtig. Mitter versucht das Thema zumindest organisatorisch von den Damen fernzuhalten. "Damit sie nur noch die Tests machen müssen." Er hoffe, dass es diesmal trotz schwieriger Umstände eine ganze Saison gebe und andere Länder dem alpinen Skirennsport ähnliche "nationale" Bedeutung geben würden wie Österreich. "Damit es wirkliche Weltcuprennen sind und nicht Bewerbe für die Nationen, die gerade niedrige Corona-Zahlen haben." Wenn Österreich wegen Reiseverboten nicht antreten könne, sei das "wie wenn Ferrari und McLaren in der Formel 1 nicht mitfahren dürfen."