Sensation in Wengen: Neues Siegergesicht und ÖSV-Star auf Platz zwei

Und es sind immer neue Läufer, die ins Rampenlicht rasen. So auch im Super-G von Wengen, in dem Franjo von Allmen die große Stunde schlug.

Der 23-Jährige stahl am Lauberhorn allen die Show und raste mit Startnummer 3 zu seinem ersten Weltcupsieg. Von Allmen ist bereits der dritte Schweizer Premierensieger in diesem Winter nach Justin Murisier (Abfahrt in Beaver Creek) und Alexis Monney (Abfahrt in Bormio)