Wintersport

Schockmoment für ÖSV-Hoffnung in Gröden: "Ich war im 17. Stock"

Vincent Wieser lieferte im Super-G eine spektakuläre Flugeinlage
Vincent Wieser lieferte im Super-G die Einlage des Tages. Nach einem wilden Sprung erreichte der Steirer als 22. sein bestes Weltcupergebnis.
Von Christoph Geiler
19.12.25, 14:45

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Fast wirkte es so, als wäre Vincent Wieser bei der falschen Veranstaltung. 

Bei den Ski-Freestylern hätte der steirische Speedspezialist mit seinem waghalsigen Sprung durchaus gute Figur gemacht - ohne gute Haltungsnoten freilich - aber in einem Super-G?

Vincent Wieser hatte einen enormen Luftstand

Vincent Wieser hatte einen enormen Luftstand

Vincent Wieser sorgte jedenfalls für die Einlage des Tages beim Super-G im Grödnertal. Beim herausfordernden Sprung im obersten Streckenteil wurde der 23-Jährige regelrecht in die Luft katapultiert. "Ich war im 17. Stock."

Gröden-Effekt sorgt für die nächste Sensation: Sieger aus Tschechien
ÖSV-Ass Kriechmayr: "Dafür entschuldige ich mich jetzt schon"

Nur mit großem akrobatischen Geschick konnte Wieser in dieser brenzligen Situation einen folgenschweren Sturz vermeiden. 

"Ich habe mir nur gedacht: Schau ja, dass du auf den Skiern landest. Es war echt am Limit", berichtete der Steirer nach seinem Schockmoment.

Vincent Wieser erhielt im Ziel einen Riesenapplaus

Vincent Wieser erhielt im Ziel einen Riesenapplaus

Der 23-Jährige meisterte diese Herausforderung im Extrembereich nicht nur, er ließ sich dadurch auch nicht aus der Bahn werfen. 

Trotz des schweren Fehlers markierte Vincent Wieser im Super-G die 22. Zeit und erreichte damit sein bislang bestes Weltcupergebnis.

"Ich habe dort sicher viel Zeit verloren, aber es hat zugleich auch die Handbremse gelöst", sagt der Speedspezialist. "Eigentlich hatte ich ja gedacht, dass das Rennen für mich gelaufen ist."

Große Hoffnung

Der couragierte Auftritt im untersten Streckenteil verdeutlicht freilich, dass Vincent Wieser nicht zu unrecht als eine der größten ÖSV-Hoffnungen in Abfahrt und Super-G gilt.

Sein Bein war "Gulasch", jetzt ist ÖSV-Abfahrer Max Franz zurück

Brenzlige Situationen ist der Schladminger übrigens durchaus gewöhnt. Im Frühjahr sorgte Wieser beim Europacup in Crans Montana für einen wilden Abflug, der vergleichsweise glimpflich ausging (siehe Instagram-Video).

Am Samstag bekommt der 23-Jährige in der Abfahrt die nächste Gelegenheit, sein Können unter Beweis zu stellen.

Hier finden Sie mehr Geschichten aus der Welt des Wintersports

Mehr zum Thema

Ski Alpin
kurier.at, cg  | 

Kommentare