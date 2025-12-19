Gröden-Effekt sorgt für die nächste Sensation: Sieger aus Tschechien

Immer wieder Gröden. Sobald sich die Sonne über den Bergen zeigt, wird die Sicht besser, die Strecke schneller und das Rennen spannend. So gelang etwa dem Liechtensteiner Markus Foser 1993 eine der größten Sensationen in der Geschichte des Ski-Weltcups, als er mit Startnummer 66 die Abfahrt gewann.

Gestern schlug die große Stunde für einen Tschechen. Jan Zabystran erwischte mit Startnummer 29 einen tollen Lauf und fing Weltcup-Leader Marco Odermatt noch ab. Für Tschechien war es der erste Sieg im Männer-Weltcup.

"Es war großartig, mit Startnummer 29 das grüne Licht zu sehen", sagte der 27-jährige Zabystran in einer ersten Reaktion. "Ich hab im Ziel noch nie das grüne Licht gesehen. Und es war auch wunderbar, am Sessel des Führenden Platz zu nehmen."

Marco Odermatt gratulierte fair

Für Weltcup-Leader Odermatt blieb diesmal Rang zwei. "Jeder, der diese Chance nutzt, hat es auch verdient. Gratulation an Jan", sagte der Schweizer. "Ich habe mit meiner Nummer alles riskiert, aber es war sehr dunkel. Ich habe kaum etwas gesehen." Dritter wurde ein weiterer Überraschungsmann: Giovanni Franzoni widmete seine Leistung dem im Herbst tödlich verunglückten Teamkollegen Matteo Franzoso.

Es war ein Super-G, fast gesteckt wie eine Abfahrt. In direkter Linie ging es durch die Ciaslat, die Siegerzeit lag nur knapp vier Zehntelsekunden hinter jener der Sprintabfahrt vom Vortag.