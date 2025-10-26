Weltcup in Sölden: ÖSV-Star Schwarz fehlt ein Wimpernschlag auf Platz 1
Marco Schwarz liegt im Riesentorlauf nach dem 1.Durchgang nur 1 Hundertstelsekunde hinter Leader Marco Odermatt.
Einen Tag nach dem Sensationssieg von Julia Scheib beim Weltcup-Auftakt in Sölden präsentieren sich auch die österreichischen Herren im Riesentorlauf bärenstark:
Nach dem ersten Durchgang liegen die ÖSV-Stars Marco Schwarz und Stefan Brennsteiner auf den Plätzen 2 und 3.
Bei schwierigen Bedingungen (Wind, Nebel) war nur der Schweizer Superstar Marco Odermatt besser als das ÖSV-Duo.
In Lauerstellung
Der Sieg ist aber in Reichweite. Denn Marco Schwarz pirschte sich mit einer starken Fahrt im unteren Teil bis auf 1 Hundertstelsekunde an Odermatt heran. Stefan Brennsteiner hat als Dritter nur 0,25 Hundertstelsekunden Rückstand.
