Weltcup in Sölden: ÖSV-Star Schwarz fehlt ein Wimpernschlag auf Platz 1

Marco Schwarz liegt nach dem ersten Durchgang nur eine Hundertstelsekunde zurück
Marco Schwarz liegt im Riesentorlauf nach dem 1.Durchgang nur 1 Hundertstelsekunde hinter Leader Marco Odermatt.
Von Christoph Geiler
26.10.25, 10:30
Einen Tag nach dem Sensationssieg von Julia Scheib beim Weltcup-Auftakt in Sölden präsentieren sich auch die österreichischen Herren im Riesentorlauf bärenstark:

Nach dem ersten Durchgang liegen die ÖSV-Stars Marco Schwarz und Stefan Brennsteiner auf den Plätzen 2 und 3.

Bei schwierigen Bedingungen (Wind, Nebel) war nur der Schweizer Superstar Marco Odermatt besser als das ÖSV-Duo.

In Lauerstellung

Der Sieg ist aber in Reichweite. Denn Marco Schwarz pirschte sich mit einer starken Fahrt im unteren Teil bis auf 1 Hundertstelsekunde an Odermatt heran. Stefan Brennsteiner hat als Dritter nur 0,25 Hundertstelsekunden Rückstand.

(kurier.at, cg) 

