Slalom in Wengen: Norwegische Doppelführung, kein ÖSV-Läufer im Spitzenfeld

Beim Lauberhornslalom in Wengen gaben im ersten Durchgang die Norweger den Ton an. Atle Lie McGrath markierte die Bestzeit, sein Landsmann Henrik Kristoffersen liegt mit 43 Hundertstelsekunden Rückstand an zweiter Stelle. Lokalmatador Tanguy Nef (SUI) komplettiert als Dritter das Halbzeit-Podium.