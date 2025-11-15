Wintersport

1 Sekunde Vorsprung: US-Star Shiffrin fuhr in Levi allen um die Ohren

Mikaela Shiffrin fuhr im ersten Durchgang in Levi in einer eigenen Liga
Mikaela Shiffrin führt im Slalom von Levi nach dem 1.Lauf deutlich. ÖSV-Ass Katharina Huber liegt auf Rang 9.
Von Christoph Geiler
15.11.25, 10:30
Der erste Durchgang des Weltcup-Slaloms in Levi wurde zu einer Machtdemonstration von Mikaela Shiffrin. Der US-Superstar fuhr der Konkurrenz regelrecht um die Ohren und greift nach ihrem 102. Weltcupsieg, ihren neunten in Levi.

19 Slaloms ohne Ausfall: ÖSV-Star Liensberger ist besser als Rekordfrau Shiffrin

Mikaela Shiffrin distanzierte ihre Gegnerinnen um Welten und liegt nach dem ersten Lauf gleich 1,08 Sekunden vor der zweitplatzierten Albanerin Lara Colturi. Die Deutsche Lena Dürr hat als Dritte schon eineinhalb Sekunden Rückstand.

Katharina Huber ist nach dem ersten Slalom-Durchgang in Levi die beste Österreicherin

Großer Rückstand

Österreichs Slalom-Läuferinnen liegen nach Lauf 1 allesamt schon mehr als zwei Sekunden zurück. Beste ÖSV-Athletin war Katharina Huber (+2,01) als Neunte. Katharina Liensberger verlor 2,16 Sekunden, Katharina Truppe riss einen Rückstand von 2,49 Sekunden auf.

