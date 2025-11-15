1 Sekunde Vorsprung: US-Star Shiffrin fuhr in Levi allen um die Ohren

Der erste Durchgang des Weltcup-Slaloms in Levi wurde zu einer Machtdemonstration von Mikaela Shiffrin. Der US-Superstar fuhr der Konkurrenz regelrecht um die Ohren und greift nach ihrem 102. Weltcupsieg, ihren neunten in Levi.

Mikaela Shiffrin distanzierte ihre Gegnerinnen um Welten und liegt nach dem ersten Lauf gleich 1,08 Sekunden vor der zweitplatzierten Albanerin Lara Colturi. Die Deutsche Lena Dürr hat als Dritte schon eineinhalb Sekunden Rückstand.

Katharina Huber ist nach dem ersten Slalom-Durchgang in Levi die beste Österreicherin