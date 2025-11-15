1 Sekunde Vorsprung: US-Star Shiffrin fuhr in Levi allen um die Ohren
Mikaela Shiffrin führt im Slalom von Levi nach dem 1.Lauf deutlich. ÖSV-Ass Katharina Huber liegt auf Rang 9.
Der erste Durchgang des Weltcup-Slaloms in Levi wurde zu einer Machtdemonstration von Mikaela Shiffrin. Der US-Superstar fuhr der Konkurrenz regelrecht um die Ohren und greift nach ihrem 102. Weltcupsieg, ihren neunten in Levi.
Mikaela Shiffrin distanzierte ihre Gegnerinnen um Welten und liegt nach dem ersten Lauf gleich 1,08 Sekunden vor der zweitplatzierten Albanerin Lara Colturi. Die Deutsche Lena Dürr hat als Dritte schon eineinhalb Sekunden Rückstand.
Großer Rückstand
Österreichs Slalom-Läuferinnen liegen nach Lauf 1 allesamt schon mehr als zwei Sekunden zurück. Beste ÖSV-Athletin war Katharina Huber (+2,01) als Neunte. Katharina Liensberger verlor 2,16 Sekunden, Katharina Truppe riss einen Rückstand von 2,49 Sekunden auf.
Kommentare