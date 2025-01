Kitzbühel Slalom: Feller und Schwarz nach dem ersten Lauf in den Top-10

Der Slalom am Ganslernhang ist ein Sehnsuchtsort der österreichischen Technikläufer. Beim heutigen Rennen in Kitzbühel (10:15/13:30, live ORF 1) hoffen die ÖSV-Läufer in einer durchwachsenen Saison auf einen Podestplatz.

Nach dem ersten Lauf führt der Norweger Timon Haugan, der mit der Startnummer 1 ins Rennen gegangen ist vor dem Franzosen Seven Amiez und Lucas Pinheiro Braathen, der "eine besondere Energie" hier spürt.

Dass man - trotz Regens - auch mit höheren Nummern noch in die Topplätze fahren kann, bewiese Marco Schwarz. Der Kärntner, der in Wengen vorige Woche Siebenter wurde, liegt auf Zwischenrang 6 mit 64 Hundertstel Rückstand. Er habe eine "gewisse Lockerheit" gespürt. Über den Regen könne er sich nicht beschweren. "Es ist ein Outdoorsport." Im zweiten Durchgang will er ohne Druck drauflos fahren und eine solide Leistung zeigen.

Zwei Plätze hinter ihm auf Rang 8 liegt Manuel Feller.