Historische Fahrt mit Nummer 70: Erste Weltcuppunkte für Israel

Im Sport gilt die größte Aufmerksamkeit meist den Siegerinnen und den Sportlerinnen auf dem Stockerl. Beim Slalom in Kranjska Gora erhielt am Sonntag eine Läuferin Ovationen, die in der Resultatsliste weit hinten zu finden war - und trotzdem Ski-Geschichte geschrieben hat.

Noa Szollos erreichte in Slowenien den 28. Rang und sammelte damit die ersten Weltcuppunkte für Israel. Die 22-Jährige hatte sich sensationell mit Startnummer 70 für den zweiten Durchgang qualifiziert.

Noa Szollos schrieb Ski-Geschichte

Noa Szollos kam in Budapest auf die Welt und startet wie einst ihr Vater Peter für Israel. Bei den Olympischen Jugendspielen 2020 gewann die Allrounderin zwei Medaillen.

Rast stoppt Shiffrin An der Spitze des Klassements gab es derweil ein ungewohntes Bild: Denn die Siegesserie von Mikaela Shiffrin riss in Kranjska Gora nach sechs Slalom-Erfolgen am Stück. Die Schweizerin Camille Rast nahm den Schwung von ihrem Sieg im Riesentorlauf mit und übertrumpfte mit zwei Laufbestzeiten die starke Shiffrin.

Katharina Truppe war wieder einmal die beste Österreicherin