Riesenglück in Courchevel: US-Abfahrer kollidiert fast mit Pistenarbeiter
Bei der Weltcup-Abfahrt in Courchevel standen beim Lauf von Jared Goldberg zwei Arbeiter mitten auf der Piste.
Bei der Weltcup-Abfahrt in Courchevel kam es abseits des Kampfs um die Podestplätze zu zwei dramatischen Szenen.
Dabei hatte vor allem Jared Goldberg Riesenglück: Denn während der Fahrt des US-Amerikaners rutschten plötzlich zwei Pistenarbeiter über die Rennstrecke.
Goldberg behielt die Ruhe und verhinderte gerade noch einen folgenschweren Zusammenstoß bei Tempo 100.
Sturz auf die Publikumspiste
Für eine wilde Einlage sorgte später auch noch Charles Gamel Seigneur. Der Franzose kam zu Sturz und flog durch die Sicherheitsnetze auf die Publikumspiste.
Wie durch ein Wunder rappelte sich Gamel Seigneur auf und blieb offensichtlich unverletzt.
Der Steirer Vincent Wieser, der direkt nach dem Franzosen an der Reihe war, wurde abgewunken.
