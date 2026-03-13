Wintersport

Riesenglück in Courchevel: US-Abfahrer kollidiert fast mit Pistenarbeiter

Bei der Weltcup-Abfahrt in Courchevel standen beim Lauf von Jared Goldberg zwei Arbeiter mitten auf der Piste.
Christoph Geiler
13.03.2026, 12:45

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

SKI-ALPINE-WORLD-FRA-MEN-DOWNHILL

Bei der Weltcup-Abfahrt in Courchevel kam es abseits des Kampfs um die Podestplätze zu zwei dramatischen Szenen. 

Dabei hatte vor allem Jared Goldberg Riesenglück: Denn während der Fahrt des US-Amerikaners rutschten plötzlich zwei Pistenarbeiter über die Rennstrecke.

Nach 1.094 Tagen: Endlich wieder ein Sieg für die ÖSV-Abfahrer

Goldberg behielt die Ruhe und verhinderte gerade noch einen folgenschweren Zusammenstoß bei Tempo 100.

Nachrichten an Ski-Star Shiffrin: "Schäm' dich, du Verräterin"

Sturz auf die Publikumspiste

Für eine wilde Einlage sorgte später auch noch Charles Gamel Seigneur. Der Franzose kam zu Sturz und flog durch die Sicherheitsnetze auf die Publikumspiste.

Wie durch ein Wunder rappelte sich Gamel Seigneur auf und blieb offensichtlich unverletzt.

Der Steirer Vincent Wieser, der direkt nach dem Franzosen an der Reihe war, wurde abgewunken.

Ski Alpin
kurier.at, cg  | 

Kommentare