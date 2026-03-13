Riesenglück in Courchevel: US-Abfahrer kollidiert fast mit Pistenarbeiter

Bei der Weltcup-Abfahrt in Courchevel kam es abseits des Kampfs um die Podestplätze zu zwei dramatischen Szenen. Dabei hatte vor allem Jared Goldberg Riesenglück: Denn während der Fahrt des US-Amerikaners rutschten plötzlich zwei Pistenarbeiter über die Rennstrecke.

Goldberg behielt die Ruhe und verhinderte gerade noch einen folgenschweren Zusammenstoß bei Tempo 100.