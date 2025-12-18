Wenige Stunden vor Abfahrtsstart: ÖSV-Hoffnung reist aus Gröden ab

Nicht schon wieder, wird sich Felix Hacker gedacht haben. Bitte nicht schon wieder Troubles mit dem Knie. Da kehrt der Kärntner Abfahrer gerade nach einem Kreuzbandriss zurück in den Weltcup und dann meldet sich erneut sein Knie.

Ab ins Spital Noch vor der Speed-Abfahrt am Donnerstag reiste Felix Hacker aus dem Grödnertal ab. Der 26-Jährige klagte nach dem Training am Dienstag über Schmerzen im linken Knie und lässt sich in Graz untersuchen. Die erste Diagnose: Meniskusriss.

Felix Hacker ist schon das zweite Opfer im ÖSV-Abfahrtsteam, das die berühmt, berüchtigten Kamelbuckel gefordert haben. Zu kurz gesprungen Teamkollege und Hoffnungsträger Stefan Eichberger hatte sich am Dienstag an dieser Passage einen Kreuzbandriss zugezogen. Auch Hacker klatschte auf den dritten Buckel auf. "Ich bin zu kurz gesprungen."

Unmittelbar nach dem Training hatte Hacker im Gespräch noch Entwarnung gegeben: "Es ist alles in Ordnung, da spürt jeder a bissl was in seinem Körper", hatte der 26-Jährige erklärt. Am Tag danach waren die Schmerzen dann heftiger.

