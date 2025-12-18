Wenige Stunden vor Abfahrtsstart: ÖSV-Hoffnung reist aus Gröden ab
Nicht schon wieder, wird sich Felix Hacker gedacht haben. Bitte nicht schon wieder Troubles mit dem Knie.
Da kehrt der Kärntner Abfahrer gerade nach einem Kreuzbandriss zurück in den Weltcup und dann meldet sich erneut sein Knie.
Ab ins Spital
Noch vor der Speed-Abfahrt am Donnerstag reiste Felix Hacker aus dem Grödnertal ab. Der 26-Jährige klagte nach dem Training am Dienstag über Schmerzen im linken Knie und lässt sich in Graz untersuchen.
Die erste Diagnose: Meniskusriss.
Felix Hacker ist schon das zweite Opfer im ÖSV-Abfahrtsteam, das die berühmt, berüchtigten Kamelbuckel gefordert haben.
Zu kurz gesprungen
Teamkollege und Hoffnungsträger Stefan Eichberger hatte sich am Dienstag an dieser Passage einen Kreuzbandriss zugezogen. Auch Hacker klatschte auf den dritten Buckel auf. "Ich bin zu kurz gesprungen."
Unmittelbar nach dem Training hatte Hacker im Gespräch noch Entwarnung gegeben: "Es ist alles in Ordnung, da spürt jeder a bissl was in seinem Körper", hatte der 26-Jährige erklärt. Am Tag danach waren die Schmerzen dann heftiger.
Felix Hacker hatte sich gerade erst nach einer schweren Knieverletzung im Weltcup zurückgemeldet. Bei der Hahnenkammabfahrt hatte er sich im Jänner im Steilhang das Kreuzband gerissen.
Sieg in Santa Catarina
"Ich hab' den ganzen Sommer Gas gegeben", sagte der Kärntner Speed-Spezialist. Bei seinem Comeback vor einer Woche im Europacup gewann er gleich den Super-G in Santa Catarina.
Weil Hacker im letzten Winter in der Europacup-Wertung in den Top 3 gelandet war, hat er für diesen Winter in der Abfahrt einen fixen Platz im Weltcup.
