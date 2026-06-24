Ex-Skistar bei Unfall in den Dolomiten schwer verletzt

Der ehemalige Skirennläufer Peter Runggaldier ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in den Dolomiten schwer und eine 30-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden.

Der 58-jährige Südtiroler war italienischen Medien zufolge auf der Passstraße zum Pordoijoch bei Canazei im Trentino mit dem Motorrad unterwegs gewesen und stieß mit der Deutschen zusammen. Die Frau wurde auf die Fahrbahn geschleudert und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Bozen geflogen.