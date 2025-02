Einspruch gegen Baupläne - die Ski-WM 2027 ist gefährdet

In zwei Jahren soll die alpine Ski-WM in Crans-Montana stattfinden. Jedoch bedrohen Einsprüche gegen den Neubau des Zielstadions die Durchführung der Welttitelkämpfe. „Momentan gibt es keinen Plan B für uns. Wir brauchen den Platz", sagte Didier Défago, CEO der kommenden WM im Wallis. "Ich hoffe, dass in den nächsten Wochen und Monaten eine Lösung mit den Nachbarn gefunden wird. Was ich gehört habe, sind die Gespräche momentan relativ positiv.“