ÖSV-Sportdirektor Hans Pum gibt sein Amt nach 40 Jahren auf

Verband steht zum Langlaufsport

Einer der Schwerpunkte der Sitzung am Donnerstag geriet ob der Neuigkeiten in den Hintergrund: Denn es ging auch um eine Neuorientierung des ÖSV nach den Vorfällen bei der Nordischen WM in Seefeld in Sachen Langlauf. Der ÖSV steht, wie er bereits bei einer Präsidiumssitzung am 22. März festgelegt hatte, weiter zum Langlaufsport, allerdings unter geänderten Rahmenbedingungen.

Am Donnerstag wurde nun der Leiter des Nordischen Ausbildungszentrums in Eisenerz, Christian Schwarz, mit der Ausarbeitung eines Konzeptes beauftragt. Bis Ende April soll dieses dem Präsidium bereits vorliegen.