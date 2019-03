Langlauf: Die Konsequenzen aus dem Dopingskandal von Seefeld

Allzu viele Langläufer hat der ÖSV ohnehin nicht mehr. Die Karrieren von Baldauf und Hauke haben sich erledigt, Luis Stadlober hat mit der WM in Seefeld seine Laufbahn beendet und will künftig seiner Schwester als Betreuer zur Seite stehen. Bleiben Stand jetzt gerade einmal noch sieben Athleten, die vom Verband auch in Zukunft gefördert werden. Wie diese Unterstützung aber genau aussieht, das kann aktuell noch keiner sagen.

Wie denn auch? Wer denn auch?

Das letzte verbliebene Langlauf-Know-how im ÖSV reduziert sich auf die Athleten, weshalb der Verband gerade fieberhaft nach einem neuen Koordinator für diese Sparte sucht. „Ein echter Profi soll das machen“, meint Schröcksnadel. „Der sollte schon was verstehen.“

Das Problem: Mit Langlaufexperten ist es hierzulande nicht weit her. „Es gibt nicht viele, die sich wirklich in dem Sport auskennen“, sagt Teresa Stadlober, die sich nicht von ungefähr von ihrem Vater Alois betreuen lässt. Auch bei Lisa Unterweger, der zweiten österreichischen WM-Starterin in Seefeld, ist der Papa zugleich der Trainer. Schon allein deshalb glaubt Alois Stadlober: „Es wird also vieles von uns ausgehen müssen.“