Gaza statt Schladming, Dauerprotestierer statt Weltcup-Hoffnung

Zwei Winter nach dem Steirer Stefan Babinsky war 2019 auch der Steirer Julian Schütter Junioren-Vizeweltmeister. Doch Schütter wählte einen anderen Weg, der ihm statt einem Weltcup-Platz einen Aufenthalt in einem, wie er’s anklagend beschreibt, Foltergefängnis bescherte.

Er sei, festgenommen von Israels Marine, gefesselt und gedemütigt worden, ließ der Student seine 10.000 Follower via Instagram wissen, als er sich im Herbst an Greta Thunbergs pro-palästinensischer Aktion beteiligt hatte, um Hilfsgüter nach Gaza zu bringen.

In Kitzbühel erlitt Schütter einen Kreuzbandriss

Vor drei Jahren war Schütter in Kitzbühel mit Top-Zwischenzeit wegen des vor ihm gestürzten Norweger Henrik Roa gestoppt worden, 24 Stunden später, bei Teil zwei des Abfahrtsdoppels, warf die Streif auch Schütter folgenschwer ab. Der diese trotz Kreuzbandriss nicht im Rettungshubschrauber, sondern getreu seiner Ideologie klimaneutral auf eigenen Beinen verließ. Denn Schütter ist Umweltaktivist, der zu Rennen oft per Bahn anreiste.

Im Februar 2024 trat er 25-jährig zurück und konfrontierte die FIS mit einem offenen Brief, in dem er eine drastische Nachhaltigkeitsstrategie, eine Straffung des Rennkalenders und ein weitgehendes Vermeiden von Überseeflügen forderte. 140 Wintersportler, darunter Mikaela Shiffrin, unterzeichneten sein Schreiben.