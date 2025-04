Alpindirektor beim ÖSV: Ein Prestigejob auf der Großbaustelle

Abfahrtskrise

Kein Podestplatz im Weltcupwinter 2024/’25, kein ÖSV-Abfahrer in der Endwertung in den Top Ten – in der Königsdisziplin sind Österreichs Herren nur Statisten. Daher wurde mit Andy Evers bereits ein neuer Trainer bestellt. Bei den Frauen feierte Cornelia Hütter zwar zwei Abfahrtssiege, im Weltcup findet sich die zweitbeste ÖSV-Abfahrerin aber erst an der 14. Position wieder.