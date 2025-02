Auch nach der WM: Die Schweizer dominierten die Heim-Abfahrt

Die Schweizer räumten beim "Heimspiel" in Crans Montana so richtig ab. es siete ein Weltmeister vor einem Weltmeister: Nach seinem Gold in Saalbach-Hinterglemm gewann Franjo von Allmen erstmals eine Weltcup-Abfahrt und setzte sich mit 13 Hundertsteln Vorsprung auf Super-G-Weltmeister Marco Odermatt durch.