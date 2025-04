Ein außergewöhnlicher Sieger des Hahnenkamm-Rennens ist tot

In der langen Geschichte der Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel gab es nur einen Slalom-Sieger aus den USA. Chuck Ferries siegte beim Slalom auf dem Ganslernhang im Jahr 1962. Nachdem er im ersten Lauf nur auf Rang acht gelegen war, gewann er das Rennen schließlich mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang. Bis heute ist Ferries der einzige Nicht-Europäer, der in Kitzbühel den Slalom gewinnen konnte.