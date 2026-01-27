Kitzbühel-Sieger Feller hat beste Erinnerungen an Schladming

Wie fit Manuel Feller am Montag in der Früh nach seinem Slalom-Triumph in Kitzbühel war, ließ sich nicht eruieren. Die Gams, die der Tiroler als Trophäe erhalten hatte, hat die Feierlichkeiten jedenfalls nicht überstanden. Nach seinem „größten Moment der Karriere“ muss beziehungsweise darf der 33-Jährige nach nur einem Tag Pause am Dienstag und am Mittwoch (Slalom) schon wieder die Rennski anschnallen. Wobei er im Riesentorlauf in Schladming (17.45/20.45/live ORF 1) nicht zum Kreis der Favoriten gehören wird. Vor zwei Jahren wurde der Tiroler im Riesentorlauf Zweiter hinter Marco Odermatt. In diesem Winter lief es für den 33-Jährigen in der alpinen Basisdisziplin noch nicht nach Wunsch. Nur zwei- von sechsmal schaffte er es in die Ergebnisliste, mehr als Rang 18 wurde es nie.

Ganz anders Stefan Brennsteiner. Der Salzburger ist im RTL-Weltcup erster Jäger von Odermatt, 95 Punkte liegt er nach seinem Ausfall in Adelboden hinter dem Schweizer. „Adelboden hat mich schon richtig gewurmt“, sagte der 34-Jährige. Danach habe er versucht, an den richtigen Schrauben zu drehen. Den Gewinn der kleinen Kristallkugel würde Brennsteiner über alles stellen, auch über den Wert einer Olympia-Medaille. Allerdings: „Odi hat in den letzten Jahren einen Punkteschnitt von 85 oder 90 gehabt. Es müsste ein Wunder passieren.“