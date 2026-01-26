Wintersport

Kitzbühel-Sieger Manuel Feller schrottete seine Gams-Trophäe

Da war die Gams noch ganz
Manuel Feller postete nach dem Triumph in Kitzbühel ein Bild aus seinem Bett mit dem abgebrochenen Pokal.
Von Peter Karlik
26.01.26, 11:15

Es war ein sehr emotionaler Nachmittag für Manuel Feller. Der 33-jährige Tiroler feierte nach einer überragenden Fahrt im zweiten Lauf auf dem Ganslernhang seinen ersten Sieg  in Kitzbühel und durfte danach richtig feiern.

Tränen bei Feller nach Kitzbühel-Sieg: "War die schwierigste Phase meines Lebens"
Nach Kitzbühel ist Schladming bereit für das nächste Spektakel

"Eigentlich wollte ich bis Mittwoch nichts trinken", sagte Feller, der nach privaten Problemen einen harten Winter durchlebt. "Ich danke meiner Frau" hatte er dazu nur gesagt.

Die alkoholfreie Pause bis nach dem Nachtslalom von Schladming musste unterbrochen werden. Die Gams-Trophäe hielt den Feierlichkeiten nicht stand. In der Nacht postete Feller ein Bild aus seinem Bett, das ihn beim Träumen mit der Trophäe zeigt. Der Sockel steht jedoch am Nachtkästchen. "Still dreaming", schrieb Feller dazu und viele seiner Konkurrenten gratulierten ihm nochmal zu dem Sieg.

