Die ÖSV-Asse sind in Zauchensee in der Lauerposition

In Zauchensee sind für Samstag (Abfahrt) und Sonntag (Super-G) die ersten Speed-Rennen des Jahres für die Frauen geplant. Ein Fragezeichen bleibt das Wetter. Für den Freitag ist heftiger Schneefall prognostiziert, und auch am Wochenende wird alles andere als schönes Winterwetter herrschen. Auch am Donnerstag mussten sich die Speed-Frauen gedulden, bis die äußeren Verhältnisse ein erstes Training zuließen. Das wegen Windes im oberen Teil verkürzte Abfahrtstraining in Altenmarkt-Zauchensee hat noch keine echten Aufschlüsse für das Weltcuprennen am Samstag gebracht. Beim ersten Abtasten stellte die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann am Donnerstag in 1:20,50 Minuten Bestzeit vor den Österreicherinnen Christina Ager (+0,39), Mirjam Puchner (+0,45) und Lena Wechner (+0,52) auf, Emily Schöpf (12.), Cornelia Hütter (17.) und Nadine Fest (20.) kamen weiters in die Top 20.

Die Hoffnung unter den Läuferinnen auf ein Training am Freitag über die ganze Strecke ist groß. "Das war sehr, sehr kurz und sehr, sehr langsam. Aber wir müssen froh sein, dass wir gefahren sind", sagte Puchner, für die Zauchensee neben St. Johann auch ein Heim-Skigebiet ist. "Zauchensee ist eine Kindheitserinnerung zu Ostern. Wir sind Skifahren gegangen und haben Ostereier gekriegt. Das ist prägend gewesen", erinnerte sich die 33-Jährige. Egger würde der Startschuss "reizen" Magdalena Egger fand mit Startnummer drei nicht die besten Verhältnisse vor (+3,36). "Sie haben extrem viel Arbeit im Vorfeld gemacht. Der Stock ist super. Aber man hat gemerkt, dass das bissl Schnee von der Nacht noch darüberliegt. Nach der Startverschiebung stockt es schon ordentlich her. Ich gehe davon aus, dass die hinteren Startnummern schnelle Zeiten fahren werden." Sie sei die ganze Abfahrt noch nie gefahren. "Der Startschuss würde mich schon reizen, der schaut schon cool aus. Den haben wir heute nicht einmal bei der Besichtigung runterfahren dürfen, was ein bissl schade war."