ÖSV-Coach Pfeifer nach dem Slalom-Debakel: "Es wird immer brutaler"

Auch in Madonna sind Österreichs Slalom-Männer nicht in Schwung gekommen. Im Gegenteil. Rang zwölf von Michael Matt war das schlechteste Saisonergebnis des ÖSV-Slalomteams. Ein Top-5-Platz ist in dieser Saison noch nicht gelungen. "Es geht nur mit Vollgas", sagte Cheftrainer Marko Pfeifer im ORF. "Wir wissen woran es liegt, es ist auch daran gearbeitet worden." Offensichtlich ist aber, dass das Training über die Feiertage keine Verbesserungen brachte. "Und natürlich: Jedes Rennen, das vergeht, in dem man nicht das Resultat hat, nagt am Selbstvertrauen."

Fellers Schwung als Vorbild für den Rest der Welt 2024 hatte Manuel Feller noch die kleine Kristallkugel für den Disziplinweltcup gewonnen. Der damals schon extrem kurze Slalom-Schwung des Tirolers sei Vorbild für viele andere Spitzenfahrer gewesen. "Das hat jeder nachgeahmt, die Linie auch", sagte der ÖSV-Chefcoach. "Es wird sehr frech gefahren, ein kurzer Druck. Es wird immer brutaler. Wenn du das nicht von oben bis unten durchziehst und ein bisschen mit Reserve fährst, wirst du gleich durchgereicht." In Madonna waren die Ränge drei bis zehn nur durch 22 Hundertstelsekunden getrennt.

"Teilweise haben wir im Weltcup zu leichte Kurssetzungen", kritisierte Pfeifer. Gemeint war der erste Durchgang, in dem es kaum Schwierigkeiten und Zeitabstände gegeben hatte. Pfeifer: "Man sieht, das Limit ist brutal nach oben gegangen im Slalom. Es fährt jeder letzte Rille, wir sind da teilweise zu brav unterwegs. Aber es hilft nichts, in ein paar Tagen ist der nächste Slalom. Jetzt geht es Schlag auf Schlag im Jänner." Noch vier Slalom-Klassiker vor Olympia Der nächste Slalom steht am Sonntag in Adelboden auf dem Programm. Es folgen jene in Wengen (18. Jänner), Kitzbühel (25. Jänner) und Schladming (28. Jänner), ehe es für die Spezialisten zu Olympia geht. Bester Österreicher in der Disziplinwertung ist Matt als Zwölfter. "Michi Matt hat phasenweise wirklich sehr schnelle Schwünge gezeigt", lobte Pfeifer. Feller wähnte er bis zu seinem Ausfall im zweiten Lauf "in Schlagdistanz zum Podium". Insofern soll sich dieser auch nicht entmutigen lassen. "Ich glaube trotzdem, dass er das Positive mitnimmt. Er wirkt sehr stabil", erklärte Pfeifer. "Aber wir brauchen nicht reden: Ein gutes Resultat beflügelt. Jetzt hoffen wir auf Adelboden."