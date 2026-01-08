Ex-Abfahrtsweltmeister fordert mehr Weltcup-Rennen

Nach seinen ersten 100 Tagen als FIS-CEO sagte der langjährige Swiss-Ski-Präsident im Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass in den kommenden Jahren eine Ausdehnung des alpinen Weltcups erfolgen soll.

Ab der Saison 2027/28 soll das spürbar sein. „Das Ziel sind für die Frauen und Männer jeweils rund 45 bis 50 Saisonrennen, wenn es keinen Großanlass gibt. In Saisons mit WM oder Olympischen Spielen wären es leicht weniger. Wir müssen dabei vom Anspruch wegkommen, dass jede und jeder alle Rennen fährt“, sagte Lehmann.