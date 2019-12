Anna Veith und das lange Warten auf das "Aha-Erlebnis"

Elf Monate nach ihrem Kreuzbandriss sucht die einstige Vorfahrerin nach dem Weg zum Erfolg, „und das geht halt nur übers Skifahren“. Immerhin, es war wieder einmal ein Rennen, „und im Rennen kann ich mehr herausholen als in jedem Training. Es geht für mich vor allem darum, wieder Sicherheit zu finden.“

Der Tirolerin Franziska Gritsch, am Sonntag in St. Moritz Dritte im Parallelslalom, blies der Föhn um die Ohren, Platz 43 lag aber auch an der 22-Jährigen selbst.