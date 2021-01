Skeleton: Janine Flock gewinnt Bronze bei der EM

Flock hat sich seit 2013 nun dreimal EM-Gold (zuletzt 2019), zweimal -Silber und nun zum vierten Mal -Bronze gesichert. In Winterberg hatte es vor vier Jahren mit Silber geklappt. In der „Gleiterbahn“ hatte sich nach dem ersten Lauf ein knappes Rennen angekündigt, Flock war nur 0,06 Sek. hinter Hermann und zeitgleich mit Weltcup-Titelverteidigerin Jacqueline Lölling. Die Deutsche fiel in der Entscheidung aber auf Rang vier zurück (+0,26), Hermann und Nikitina waren aber nicht zu halten.

Es ist der zweite dritte Platz Flocks in dieser Saison neben drei Siegen. In der Weltcup-Gesamtwertung liegt sie als einzige Athletin mit mehr als 1.000 Punkten um 77 Zähler vor Kimberley Bos in Front. Die Niederländerin wurde unmittelbar hinter Elisabeth Maier (CAN), Ehefrau von Österreichs Bob-Pilot Benjamin Maier, Siebente. Weiter geht es im Weltcup nächsten Freitag auf der Natur-Eisbahn in St. Moritz, wo Flock 2016 Europameisterin geworden war. Von Winterberg geht es für sie direkt in die Schweiz.