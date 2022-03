Kilde siegt und holt Super-G-Kristall, ÖSV-Star Mayer Dritter

Nach 1:25,91 Minuten war es erledigt: Zum zweiten Mal nach 2015/’16 sicherte sich Aleksander Aamodt Kilde am Sonntag den Super-G-Weltcup, der Norweger gewann sein Heimrennen in Kvitfjell in überlegener Manier. Weil sein Schweizer Rivale Marco Odermatt mit 1,48 Sekunden Rückstand seine Chancen wegwarf und Olympiasieger Matthias Mayer als Dritter zwölf Hundertstelsekunden länger brauchte als Kilde, hat der 29-Jährige schon vor dem letzten Bewerb beim Weltcup-Finale in Courchevel und Méribel die kleine Kristallkugel sicher.

Damit krönt der Partner von Mikaela Shiffrin einen bemerkenswerten Comeback-Winter: Im Jänner vergangenen Jahres hatte Kilde im Training einen Kreuzbandriss erlitten, nun hält er bereits bei sieben Saisonsiegen, dazu gewann das Kraftpaket Kombi-Silber und Super-G-Bronze bei den Olympischen Spielen in China.

„Ich bin zufrieden, es war ein knappes Rennen, aber ich bin vorne“, sagte Kilde, der auch noch die Chance auf die Abfahrtskugel hat. Den Gesamtweltcup hat der Norweger nicht mehr auf der Rechnung, nachdem Marco Odermatt dort knapp 200 Punkte Vorsprung hat. „Und er bestreitet ja auch noch mehr Rennen als ich.“