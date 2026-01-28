Nachtslalom in Schladming: Den ÖSV-Stars droht ein Debakel

Seit 2021 warten die ÖSV-Herren auf einen Slalom-Sieg auf der Planai. Damals gewann Marco Schwarz vor den beiden Franzosen Clement Noel und Alexis Pinturault. Im Vorjahr schaffte es Manuel Feller aufs Stockerl. Auf den Sieg fehlten dem Zweitplatzierten zwei Zehntel auf Sieger Timon Haugan.

Aktuell versuchen die Österreicher den nächsten Anlauf. Nach dem ersten Durchgang sieht es allerdings nicht so aus, als wäre das Unternehmen erfolgreich. Als bester Österreicher liegt Fabio Gstrein auf Platz 10. Der Rückstand auf den führenden Norweger Atle Lie McGrath beträgt 1,22 Sekunden. Auf Platz zwei folgt Henrik Kristoffersen (+0,15), Dritter ist aktuell der Schweizer Loic Meillard (+0,44).

Damit war der erste Lauf ein Startnummern-Rennen. Die in Führung liegende Trio war auch in dieser Reihenfolge gestartet. McGrath gab zu, dass ihm die Strecken-Erfahrung aus dem Riesentorlauf vom Vortag geholfen habe. "Gestern war es eisig, heute hatte ich Grip", sagte der Norweger.