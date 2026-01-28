Nachtslalom in Schladming: Den ÖSV-Stars droht ein Debakel
Seit 2021 warten die ÖSV-Herren auf einen Slalom-Sieg auf der Planai. Damals gewann Marco Schwarz vor den beiden Franzosen Clement Noel und Alexis Pinturault. Im Vorjahr schaffte es Manuel Feller aufs Stockerl. Auf den Sieg fehlten dem Zweitplatzierten zwei Zehntel auf Sieger Timon Haugan.
Aktuell versuchen die Österreicher den nächsten Anlauf. Nach dem ersten Durchgang sieht es allerdings nicht so aus, als wäre das Unternehmen erfolgreich. Als bester Österreicher liegt Fabio Gstrein auf Platz 10. Der Rückstand auf den führenden Norweger Atle Lie McGrath beträgt 1,22 Sekunden. Auf Platz zwei folgt Henrik Kristoffersen (+0,15), Dritter ist aktuell der Schweizer Loic Meillard (+0,44).
Damit war der erste Lauf ein Startnummern-Rennen. Die in Führung liegende Trio war auch in dieser Reihenfolge gestartet. McGrath gab zu, dass ihm die Strecken-Erfahrung aus dem Riesentorlauf vom Vortag geholfen habe. "Gestern war es eisig, heute hatte ich Grip", sagte der Norweger.
Kitzbühel-Sieger Manuel Feller kam mit Startnummer 9 und verpatzte seinen ersten Lauf. Er liegt mit 1,68 Sekunden Rückstand auf Platz 13. Er habe während des Laufs gemerkt, dass es nicht rund laufen würde für ihn, so Feller. "Dass es aber so grauenvoll ist, war schon eine gscheite Watschn." Ob er körperlich nicht ganz fit sei, wollte ORF-Moderator Rainer Pariasek wissen. "Eher nicht. Aber das soll keine Ausrede sein."
Marco Schwarz kam wenig später nur noch mit einem Kopfschütteln im Ziel an. Der 30-Jährige reihte sich mit knapp drei Sekunden Rückstand (+2,95) noch viel weiter hinten ein. Er liegt auf Platz 23. Der vierte von Österreichs Olympia-Quartett, Michael Matt, war gar noch um zwei Hundertstelsekunden langsamer (24.).
Etwas besser lief es für zwei ÖSV-Läufer, die beim Olympia-Slalom nicht dabei sein werden. Johannes Strolz reihte sich auf Platz 14 direkt hinter Feller ein (+1,75), Dominik Raschner liegt auf Platz 19 (+2,28). Der zweite Durchgang beginnt um 20.45 Uhr.
Kommentare