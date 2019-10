Saisonaus für Ex-Skiflug-Weltrekordhalter Anders Fannemel

Im kommenden Winter wird Anders Fannemel am Boden bleiben müssen. Der norwegische Skisprung-Star wurde dieser Tage in Oslo erneut am Knie operiert, nachdem er sich im Sommer einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Der 28-Jährige muss die kommenden sechs Wochen mit Krücken gehen und wird die gesamte Saison verpassen. An ein Karriereende denkt der Norweger aber nicht, vielmehr nimmt er die Olympischen Spiele 2022 in Peking ins Visier.