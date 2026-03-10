Bei den Langlaufwettbewerben der Paralympischen Spiele in Italien treffen erstmals auf paralympischer Bühne wieder russische und ukrainischen Athletinnen und Athleten in Rennen direkt aufeinander. In der Sprint-Qualifikation der sitzenden Männer im italienischen Tesero ging der Russe Ivan Golubkov ebenso wie fünf Athleten aus der Ukraine ins Rennen.

Ukranische Dominanz bei den Herren Die Ukrainer, die bislang die Nordischen Bewerbe dominieren, gingen dabei auch als klare Sieger hervor. Während sich alle fünf Ukrainer für das Halbfinale qualifizierten, hatte Golubkov als 19. keine Chance. Zwei Ukrainer schafften es dann auch ins Finale: Pavlo Bal sowie Oleksandr Aleksyk.

Ein umgekehrtes Bild dann bei den sehbehinderten Frauen. Die Russin Anastasiia Bagiian war in der Qualifikation die zweitbeste, während die Ukrainerin Oksana Shyshkova als Achte nur knapp den Sprung ins Halbfinale schaffte.