Paralympics

Russlands Jubel nach dem Eröffnungs-Boykott von Österreich und Co.

Erstmals seit 2014 standen bei den Paralympics wieder Russen auf dem Siegespodest. Die Österreicher konnten dabei nur zusehen.
Stefan Berndl
07.03.2026, 14:06

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Skirennläufer mit Startnummer 20 und Allianz-Logo jubelt mit Skistock und Brille.

Österreich und viele andere Länder hatten am Freitagabend die paralympische Eröffnungsfeier in Verona boykottiert, um gegen die Teilnahme Russlands unter eigener Flagge zu protestieren und ein „deutliches Signal“ für die Solidarität mit der Ukraine zu senden.

"Deutliches Signal": Österreich boykottiert Paralympics-Eröffnungsfeier

Ein sportliches Signal setzten dann tags darauf allerdings auch die russischen Athleten. Varvara Voronchikhina und Alexej Bugaew fuhren im Stehend-Bewerb der Frauen und Männer jeweils zu Bronze. Es waren die ersten paralympischen Medaillen seit 12 Jahren, damals fungierte Sotschi als Gastgeber der Winterspiele 2014.

Doppelter Aigner-Jubel in Cortina: Zwei Goldmedaillen für Österreich

Österreicher zurück

Während Bugaew über Platz drei jubelte, lief es für die Österreicher nicht ganz nach Wunsch. Routinier Markus Salcher, der nach den Spielen seine Karriere beendet, belegte 2,96 Sekunden hinter Sieger Robin Cuche (SUI) Rang acht. Nico Pajantschitsch wurde Neunter, Manuel Rachbauer schied aus.

Russland
kurier.at, best  | 

Kommentare