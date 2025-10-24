Ski-Star übt Kritik wegen Sicherheit: "Bräuchte Tsunami im FIS-Vorstand"

Alexis Pinturault hat offenbar keine Hoffnung, dass es dem Weltverband FIS gelingen wird, die Sicherheit im alpinen Skisport zu erhöhen. "Seit 20 Jahren gibt es keine echten Verbesserungen", sagte der nach einem schweren Kitzbühel-Sturz vor seinem Comeback stehende Franzose bei einem Medientermin seines Ausrüsters Head in Sölden. Keine Verbesserungen bei Sicherheit: "Bräuchte Tsunami im FIS-Vorstand" Auf APA-Nachfrage, was passieren müsste, um wesentliche Änderungen auf den Weg zu bringen, meinte Pinturault: "Ein Tsunami im FIS-Vorstand."

Der Gesamtweltcup-Sieger von 2021 hatte sich im Jänner im Super-G von Kitzbühel einen Bruch am inneren Schienbeinplateau im rechten Knie sowie eine Verletzung am Innenmeniskus zugezogen, konnte das Sommertraining aber normal bestreiten. Pinturault kündigt Karriereende an In seiner neuerlichen Comeback-Saison wird er nur in seiner erfolgreichsten Disziplin, dem Riesentorlauf, an den Start gehen. Es könnte sein letzter Winter im Wettkampfmodus sein, jedenfalls werde er spätestens nach der Saison 2026/27 seine Karriere beenden. "Das ist zu 100 Prozent sicher", sagte Pinturault.