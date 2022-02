Jetzt live: Wer kürt sich in der Herren-Abfahrt zum Olympiasieger?

In bisher acht Weltcuprennen gab es sechs Stockerlplätze für Österreich, darunter je einen Sieg durch Mayer in Lake Louise und Kriechmayr in Wengen. Daniel Hemetsberger kam in Kitzbühel als Dritter auf das Podest, Otmar Striedinger in Gröden als Zweiter. Striedinger ist aber nicht dabei, er musste sich im Kampf um das letzte ÖSV-Ticket Max Franz geschlagen geben.