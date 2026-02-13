Geld regiert die Olympiawelt: Schein ist wichtiger als Sein

Am zweiten Olympia-Sonntag besteht beim Riesenslalom die Riesenchance, dass nach Ariane Rädler/Katharina Huber (Sieg im Teambewerb) auch Julia Scheib zum Golden Girl wird. Doch halt: Laut ORF-Moderatorin Alina Zellhofer sei dieser Ausdruck inakzeptabel, wie sie ihre Redaktion anlässlich deren Nostalgie-Beitrags über die „Goldenen Girls“ Michaela Dorfmeister, Renate Götschl und Alexandra Meissnitzer öffentlich wissen ließ. Obwohl das Erfolgstrio, das zusammen 24 Olympia- und WM-Medaillen sammelte, das Golden-Girls-Image nicht irritiert.

20 Jahre danach ist zur Kenntnis zu nehmen, das eben alles korrekter und sauberer abzulaufen hat. Vor allem bei Winterspielen. Was erst recht für die Werbung bzw. deren Verbot für nicht auf der IOC-Sponsorenliste stehende Firmen gilt. Immerhin ist das Übermalen der Ski-Firmenlogos (wie beim KURIER von einem „Sittenwächter“ in den 70ern allen Ernstes gefordert und für eine einzige Ausgabe auch durchgesetzt) nicht notwendig.

Wobei die Rennbretter so wertvoll sind, dass bei TV-Interviews nicht die soeben noch angeschnallten vor die Kamera gehalten werden. Sondern meist sogar nur eine Latte bzw. ein einziger Ski, der zudem um 30 Zentimeter kürzer als der in Speed-Rennen tatsächlich gefahrene ist. Bei den nacholympischen Rennen dürfen Helme mit Werbung wieder aufgesetzt und Trinkflaschen mit der dementsprechenden Aufschrift zu TV-Interviews mitgenommen werden. Was im naiven Umkehrschluss hieße, dass die Rennläufer in den Olympia-Zielräumen am Dehydrieren sind. Denn dort ist kein Sieger- oder Kummerschluck erlaubt, der Flügel oder sonst was verleiht.