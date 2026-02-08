Slalom-Star Petra Vlhova feiert Comeback bei Olympia

Mehr als zwei Jahre war Petra Vlhova dem Renngeschehen fern geblieben. Der slowakische Slalom-Star war wegen eines komplizierten Kreuzbandrisses lange ausgefallen, das Comeback hatte sich immer wieder verschoben.

Just bei den Olympischen Spielen feiert die 30-Jährige ihre Rückkehr: "Es ist zwei Jahre her, seit meinem letzten Rennen, und ich kann es kaum erwarten, wieder am Start zu stehen und mein Land zu vertreten", schreibt sie auf Instagram.

Vlhova wird an der Team-Kombination am kommenden Dienstag und im Slalom am 18. Februar antreten.

Komplizierter Kreuzbandriss

Dass Kreuzbandriss nicht gleich Kreuzbandriss ist, hat die Öffentlichkeit spätestens in den vergangenen Tagen rund um die Lindsey-Vonn-Berichterstattung gelernt.

Die Heilung des Kreuzbandrisses in Vlhovas rechtem Knie war wegen Knorpelproblemen nicht wie gewünscht vorangeschritten. Im März 2025 musste sie neuerlich operiert werden. "Ich hatte kein Leben mehr. Ich konnte nichts mehr machen, nicht laufen, nicht Radfahren, nicht Skifahren", schilderte Vlhova damals. Auch psychisch sei die Situation sehr belastend gewesen.