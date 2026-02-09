Lindsey Vonn Update: US-Star musste sich zweiter OP unterziehen

Lindsey Vonn wurde nach ihrem schweren Sturz in der Olympiaabfahrt von Cortina d'Ampezzo am Sonntag ein zweites Mal operiert. Ein Team aus lokalen Orthopäden und plastischen Chirurgen sollen den zweiten Eingriff am Montag durchgeführt haben. Das meldete Reuters. Die Operationen sollen ihr gebrochenes Bein stabilisieren und "Komplikationen durch Schwellungen und Durchblutungsstörungen vorbeugen" heißt es in einer Erklärung des Krankenhauses.

Ihr Coach, Aksel Lund Svindal, meldete sich auf Instagram zu Wort und zollte seinem Schützling Respekt für die Leistung in den vergangenen Monaten. Zudem habe sich Vonns Charakter gezeigt, weil sie noch unter Schmerzen gesagt haben soll: "Richtet Breezy (Johnson, Anm.) aus, sie hat einen tollen Job gemacht." Ihre Teamkollegin lag mit einer starken Fahrt in Führung, die ihr später Olympiagold bescherte.

Die 41-jährige Vonn war nach ihrem Sturz am Sonntag mit einem Hubschrauber ins Ca' Foncello Krankenhaus in Treviso geflogen worden. Das US-Skiteam habe mehrere Kliniken in der engeren Auswahl gehabt, darunter Mailand und auch Innsbruck. Man entschied sich aber für Treviso, rund 125 km von Cortina entfernt, weil es dort auch eine neurochirurgische Abteilung gibt.