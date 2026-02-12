Party bis das Licht ausgeht: Stromausfall bei Hütters Medaillenfeier

Das Austria House in Cadin di Sotto/Cortina war gesteckt voll, als im Keller Conny Hütter und das Speedteam der ÖSV-Frauen die Bronzemedaille der Steirerin in ihrem letzten Super-G feierten.

Dann der Einzug ins Haus, begleitet von lauter Musik und rot-weiß-roten Fahnen. Vor den Augen von Kristian Ghedina , dessen Familie das Jaegerhaus gehört, in dem das ÖOC seine Homebase aufgeschlagen hat, Marco Büchel , Hubertus von Hohenlohe , Hans Pum und weiteren Größen des Ski-Zirkus wurde Conny Hütter auf der Bühne empfangen, beschenkt und interviewt. Als der Schlumberger in die Menge gespritzt wurde, passierte es plötzlich.

Der Strom fiel aus. Alles war plötzlich dunkel, die Musik aus, nur die Notlichter waren an. Die feiernde Menge berührte das wenig. Sie sangen "Zicke-Zacke" und "Oh, wie ist das schön!". Die Liveband “Tirol Music Project” stimmte ein.

So ging es etwa eine Viertelstunde - bis das Licht wieder an war - und passenderweise Falcons “Out of the dark” durch die Lautsprecher schallte.

Der Stimmung jedenfalls hat es nicht geschadet. Es wurde munter weitergefeiert.