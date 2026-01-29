ICE-Beamte bei Olympia: Proteste gegen US-Behörden in Mailand erwartet

Das italienische Innenministerium plant angesichts angekündigter Protestaktionen in Mailand anlässlich der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele von Mailand-Cortina am 6. Februar strenge Sicherheitsvorkehrungen. Gerechnet wird mit Demonstrationen linker und pro-palästinensischer Gruppen vor dem Opernhaus Teatro alla Scala. Die Aktivisten wollen unter anderem gegen die Präsenz von Agenten der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE bei den Winterspielen protestieren.

"Von Minneapolis nach Mailand" lautet der Slogan dieses Protests, wie italienische Medien am Donnerstag berichteten. Zu der Kundgebung wird auch der Anti-ICE-Aktivist Chris Smalls erwartet. Das Datum gilt als bewusst gewählt: Am selben Tag nehmen US-Vizepräsident James Vance und Außenminister Marco Rubio an der Eröffnung der Olympischen Winterspiele im Mailänder San-Siro-Stadion teil. Begleitet werden sie von Beamten von ICE, die in den USA und international unter anderem wegen der Tötung zweier US-Amerikaner bei Einsätzen gegen Aktivisten in Minneapolis in der Kritik steht. 200 ICE-Beamte begleiten die US-Delegation nach Italien Das Sicherheitsteam zur Begleitung der US-Delegation soll aus etwa 200 Personen bestehen. Vertreter der Homeland Security Investigations, zu der auch ICE gehört, sollen ohne operative Befugnisse eingesetzt werden und lediglich unterstützende Aufgaben sowie Datenbankabfragen übernehmen. Auf italienischem Staatsgebiet verfügen sie über keine polizeilichen Eingriffsrechte. Anders verhält es sich mit Personal des Auslandsgeheimdienstes CIA und von Bundespolizei-Inlandsgeheimdienst FBI, das wie üblich mit den italienischen Sicherheits- und Geheimdiensten kooperieren soll.