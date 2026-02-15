Neunte Goldmedaille: Kläbo erklimmt den Olympia-Thron

In Mailand/Cortina war es für Kläbo nach Sprint, Skiathlon und 10 km die vierte Goldmedaille. Historisch war sie aber, weil es die neunte war. Kläbos Landsleute Marit Björgen, Björn Dähli und Ole Einar Björndalen haben acht Mal bei Olympia triumphiert - Kläbo hat sie jetzt alle hinter sich gelassen. Der 29-Jährige hat damit aber noch nicht genug. Er hat bei diesen Spielen noch zwei Chancen, sein Gold-Konto aufzustocken. Im Teamsprint und über die 50 km ist er ebenfalls Favorit, kann somit sogar den Rekord von Eisschnellläufer Eric Heiden knacken. Der US-Amerikaner jubelte 1980 in Lake Placid über fünf Goldene im gleichen Jahr.