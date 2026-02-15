Wintersport

Neunte Goldmedaille: Kläbo erklimmt den Olympia-Thron

Favorit Norwegen gewann die Langlauf-Staffel. Johannes Kläbo hält damit jetzt bei neun olympischen Goldmedaillen.
Peter Gutmayer
15.02.2026, 13:18

Neun Goldmedaillen bei Olympia - das hat noch kein Wintersportler vor ihm geschafft. Johannes Kläbo hat am Sonntag endgültig den Thron bestiegen. Der Norweger triumphierte mit seinen Kollegen in der Staffel vor Frankreich und Italien. 

In Mailand/Cortina war es für Kläbo nach Sprint, Skiathlon und 10 km die vierte Goldmedaille. Historisch war sie aber, weil es die neunte war. Kläbos Landsleute Marit Björgen, Björn Dähli und Ole Einar Björndalen haben acht Mal bei Olympia triumphiert - Kläbo hat sie jetzt alle hinter sich gelassen. Der 29-Jährige hat damit aber noch nicht genug. Er hat bei diesen Spielen noch zwei Chancen, sein Gold-Konto aufzustocken. Im Teamsprint und über die 50 km ist er ebenfalls Favorit, kann somit sogar den Rekord von Eisschnellläufer Eric Heiden knacken. Der US-Amerikaner jubelte 1980 in Lake Placid über fünf Goldene im gleichen Jahr.

Kläbo hält bei Olympia jetzt bei neun Mal Gold und je ein Mal Silber und Bronze. Nimmt man die Sommerspiele dazu, hat er mit Schwimmlegende Mark Spitz gleichgezogen, Leichthletikstar Carl Lewis hat er sogar überflügelt. Nur Schwimmer Michael Phelps bleibt mit seinen 23 Goldmedaillen (insgesamt 28 Medaillen) wohl uneinholbar. Obwohl: Kläbo hat schon angekündigt, dass er zumindest bis zu den nächsten olympischen Spielen weitermachen will.

