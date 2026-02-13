Janine Flock zur Halbzeit im Skeleton auf Gold-Kurs

Janine Flock darf sich berechtigte Hoffnungen machen, ihre Skeleton-Karriere mit ihrer ersten Olympia-Medaille zu krönen. Die 36-jährige Tirolerin führt zur Halbzeit des Rennens bei den Winterspielen in Cortina. Ihr Vorsprung auf die beiden Deutschen Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer ist mit 0,04 bzw. 0,13 Sekunden klein. Die viertplatzierte Hannah Neise (GER) verlor am Freitag 0,37 Sekunden. Die Entscheidung folgt mit zwei weiteren Läufen am Samstag (ab 18.00 Uhr).

Flock sagte zufrieden: „Ich habe eine ganz gute Performance aufs Eis legen können. Ich genieße es hier zu fahren, es ist eine super coole Stimmung. Die ganzen Leute – meine Familie und Freunde sind alle im Publikum und feuern mich an. Das gibt nochmal einen richtigen Schub.“

Die Tirolerin fühlt sich in Cortina wohl: „Für mich war die Startnummer eins auf jeden Fall eine gute Wahl. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass sie niemand wollte – ich wollte sie definitiv. Es ist wunderschön, ein olympisches Rennen mit der Startnummer 1 eröffnen zu dürfen.“