Update von Lindsey Vonn: Am Samstag folgt die nächste Operation

Wörtlich sagte Vonn: Hey Leute, ich wollte euch nur ein kleines Update geben und mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mir Blumen, Briefe und Haie – also Stofftiere – geschickt haben. Das war wirklich unglaublich und hat mir sehr geholfen. Die letzten Tage hier im Krankenhaus waren ziemlich hart. Langsam fühle ich mich wieder mehr wie ich selbst, aber ich habe noch einen langen, langen Weg vor mir.

Lindsey Vonn meldete sich am Freitagabend erneut aus dem Krankenhaus in Treviso, wo sie seit ihrem Sturz in der Abfahrt behandelt wird. Erst musste die Blutversorgung in ihrem linken Unterschenkel sicher gestellt werden, dann wurde der kompliziert gebrochene Knochen mit einem Metall-Gestell fixiert.

Morgen steht eine weitere Operation an, und ich hoffe sehr, dass alles gut verläuft. Vielleicht kann ich danach das Krankenhaus verlassen und nach Hause zurückkehren. Dort werde ich allerdings noch eine weitere Operation brauchen. Was genau das beinhalten wird, weiß ich noch nicht – dafür brauche ich erst genauere Bilder beziehungsweise Untersuchungen.

Im Moment bin ich kaum mobil. Aber viele Freundinnen, Freunde und Familienmitglieder kommen mich besuchen. Und wie gesagt, die Briefe, Nachrichten und Blumen sind einfach großartig. Auch das Personal und das medizinische Team hier sind fantastisch. Ich fühle mich sehr glücklich und dankbar, so viele Menschen um mich zu haben, die mir helfen, das alles durchzustehen. Deshalb möchte ich einfach Danke sagen.

Und ja: go Team USA! Es war so schön, euch zuzuschauen – das hat meine Stimmung wirklich gehoben. Also stark gemacht, Team, und macht weiter so. Ich melde mich wieder bei euch.