"Letzte Wochen waren nicht einfach": Hütters Reset-Knopf nach der WM

Eines muss man Cornelia Hütter lassen. Sie schafft es, auch in äußerst ärgerlichen Situationen – zumindest nach außen – ihre positive Art zu bewahren. Dreimal landete sie bei Weltmeisterschaften schon auf dem vierten Rang. Die Heim-WM Saalbach lief mit den Plätzen 10 (Super-G), 4 (Abfahrt) und 6 (Teamkombi mit Katharina Huber ) nicht nach Wunsch für die einzige ÖSV-Läuferin, die in der aktuellen Saison Weltcupsiege verbuchen konnte. Doch Hütter versteckte sich nicht, freute sich mit Teamkollegen und interagierte mit Fans.

In Kvitfjell stand sie am Freitag neben der Deutschen Emma Aicher und der Abfahrtsweltmeisterin Breezy Johnson aus den USA ganz oben auf dem Stockerl. „Blauer Himmel, Sonnenschein, ein perfekter Wintertag“, sagt Hütter.

Alles wieder gut also?

Am Freitag jedenfalls sah es so aus. „Ich lasse mich oft verunsichern von gewissen Sachen, wobei es dafür eigentlich überhaupt keinen Grund gibt“, sagte Hütter danach. Jetzt sehe sie das klarer.

„Aus Niederlagen lernt man. Vor zwei Wochen war die Heim-WM für mich alles im Leben. Heute ist dieses Rennen das Wichtigste. Der Sport ist sehr schnelllebig“, sagte Hütter.

Puchner 11., Venier krank auf Rang 26

Ihre ÖSV-Kolleginnen hatten nicht so einen guten Tag wie Hütter. Vizeweltmeisterin Mirjam Puchner (11./+1,02) geriet mit einem Fehler in den Gleitkurven im oberen Teil früh ins Hintertreffen und will es heute, Samstag, besser machen. Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier kämpft mit einer Angina und landete gerade noch in den Punkterängen.

Auch Ariane Rädler (18.), Nadine Fest (25.) und Christina Ager (28.) punkteten. Das Endergebnis finden Sie hier.