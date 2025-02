ÖSV-Skispringerinnen gehen beim ersten WM-Springen leer aus

Die Österreicherinnen haben im WM-Normalschanzenbewerb die Medaillen klar verpasst. Eva Pinkelnig kam am Freitag in Trondheim nur auf Rang sieben. Unmittelbar dahinter wurde die stärker eingeschätzte Jacqueline Seifriedsberger Achte.

Lisa Eder belegte Rang elf, Julia Mühlbacher den 20. Platz. Die Österreicherinnen können bereits am Samstag im Teambewerb zurückschlagen.

Im Einzel lief es jedoch überhaupt nicht nach Wunsch, Pinkelnigs Rückstand auf das Podest war beträchtlich. "Wenn man kleine Fehler macht, ist man gleich ein Stück weit hinten. Ich habe alles in allem einen guten Wettkampf geliefert", sagte Pinkelnig und richtete den Fokus bereits auf Samstag. "Jetzt gilt es, sich zu sammeln und morgen das beste Team zu sein", so die WM-Zweite von 2023. Prevc sei eine absolut verdiente Weltmeisterin. "Sie springt schon in einer eigenen Liga."