Wintersport

ÖSV-Speed-Spezialist zieht mit 33 Jahren den Schlussstrich

Der oft von Verletzungen geplagte Daniel Danklmaier zieht sich aus dem Ski-Weltcup zurück. In der Abfahrt von Kitzbühel war er 2019 Fünfter.
05.05.2026, 11:57

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SKI ALPIN WELTCUP SAISON AUFTAKT ERSTES TRAINING SÖLDEN: DANIEL DANKLMAIER (AUT)

Der oft von Verletzungen geplagte Skirennläufer Daniel Danklmaier hat seine Karriere beendet. Das gab der 33-jährige Steirer am Dienstag auf Instagram bekannt. "Viele Rückschläge, viele Zweifel - aber genauso viele Comebacks. Jetzt ist es Zeit, dieses Kapitel zu schließen. Ich blicke dankbar zurück und freue mich auf das, was kommt", schrieb der Speed-Spezialist, der nach zehn Jahren, 86 Weltcup-Rennen und acht Operationen, darunter vier Kreuzbandrisse, den Schlussstrich zog.

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Außerdem riss sich Danklmaier einmal die Patellasehne und erlitt einen Bruch des Schienbeinkopfs. Bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Aare 2019 stand er in der Kombination (12.) sowie im Super-G (20.) am Start, ein weiteres Highlight war der fünfte Platz bei der Hahnenkammabfahrt in Kitzbühel 2019. Am Montag hatte Danklmaier bei der ÖSV-Kaderbekanntgabe im Aufgebot gefehlt.

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