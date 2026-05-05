ÖSV-Speed-Spezialist zieht mit 33 Jahren den Schlussstrich

Der oft von Verletzungen geplagte Skirennläufer Daniel Danklmaier hat seine Karriere beendet. Das gab der 33-jährige Steirer am Dienstag auf Instagram bekannt. "Viele Rückschläge, viele Zweifel - aber genauso viele Comebacks. Jetzt ist es Zeit, dieses Kapitel zu schließen. Ich blicke dankbar zurück und freue mich auf das, was kommt", schrieb der Speed-Spezialist, der nach zehn Jahren, 86 Weltcup-Rennen und acht Operationen, darunter vier Kreuzbandrisse, den Schlussstrich zog.