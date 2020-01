ÖSV-Ass über China: "Bin froh, dass ich da nicht hin muss"

Russi („ich will den Berg nicht vergewaltigen“) prophezeit jedenfalls eine Olympiaabfahrt, die für Läufer wie Fans gleichermaßen „Überraschungen“ parat haben wird. „Alle glauben, die Chinesen hätten keine Berge. Das stimmt nicht. Das wird eine hochattraktive, anspruchsvolle Strecke.“ Eine Piste, an der sich die Geister scheiden werden. So hofft es jedenfalls Russi. Denn: „Wenn mir alle auf die Schultern klopfen, stimmt was nicht. Dann liegt irgendwo der Hund begraben.“

Die Olympiastrecke von Rosa Chutor (RUS) ist übrigens ebenfalls made by Russi. Aus heutiger Sicht gleicht es einem Wunder, dass 2014 alle Bewerbe durchgeführt werden konnten. Nun musste auch das zweite Abfahrtstraining der Damen in Rosa Chutor abgesagt werden. Seit 2014 reisten die Läuferinnen schon mehrmals nach Russland. Ein Rennen gab’s dort seither aber noch nie.